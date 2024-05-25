خادم الحرمين وولي العهد يهنئان عددا من الدول

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى ملك الأردن للمناسبة نفسها، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي تهنئة إلى رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وقالا في البرقيتين: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم أن نبعث أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتكم، ولحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديق اطراد التقدم والازدهار».
وبعث خادم الحرمين وولي العهد أيضا برقيتي تهنئة إلى رئيس زامبيا، هاكيندي هيشيليما، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الإفريقي، وأعربا فيهما عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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