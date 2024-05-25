شكرا لقرائتكم خبر مصر: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أزمة غزة الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصر أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشددة على أنها ستتصدى لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله «إن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو لعزل قطاع غزة عن العالم، وإنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الإنسانية الكارثية الطاحنة بقطاع غزة».

وأضاف «إن مصر تحرص على سرعة إيجاد حلول مؤقتة لإدخال الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل المستشفيات المتوقفة عن العمل، وتحرص على التخفيف من وطأة نقص المساعدات، من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبوسالم، ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي».