9 آلاف معتقل في الضفة خلال 8 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 9 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 15 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات على مدن طولكرم ونابلس ورام الله والخليل، وترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل وضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل، ليصل العدد الإجمالي خلال الشهور الـ8 الماضية إلى 8855 معتقلا.

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