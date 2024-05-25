السجن مدى الحياة لـ3 مسؤولين سوريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة فرنسية حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة ضباط استخبارات سوريين بارزين، لإدانتهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأمرت المحكمة الجنائية في باريس بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق الرجال الثلاثة، وتم توجيه اتهامات للرجال الثلاثة بالمسؤولية عن موت مواطنين فرنسيين اثنين في سوريا.

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