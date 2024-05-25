إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بصفقة تبادل أسرى وإقالة حكومة نتنياهو.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب والقدس وقيساريا ومدن عدة، وأغلق المستوطنين "شارع 65" الرئيس قرب حيفا، للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى وإقالة حكومة نتنياهو.

كابينيت الحرب الإسرائيلي

ويعقد كابينيت الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، غدا الأحد، اجتماعا لبحث ملف إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة "حماس".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن المجلس الوزاري المصغر لإدارة "كابينيت الحرب" الإسرائيلي على غزة يعقد اجتماعا لبحث ملف إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.