مصرع 24 شخصا في حريق بمجمع للألعاب في الهند

ياسر رشاد - القاهرة - لقي 24 شخصا مصرعهم على الأقل، اليوم السبت، في حادث نشوب حريق بمجمع للألعاب الترفيهية في مدينة راجكوت بولاية غوجارات غربي الهند.

وأفاد مسؤولون بأن "24 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا لقوا مصرعهم في حريق ضخم نشب في مجمع للألعاب في مدينة راجكوت بولاية غوجارات"، وفقا لصحيفة "ذا هندو" الهندية.

وقال مفوض شرطة مدينة راجكوت، راجو بهارجافا، إنه تم انتشال 20 جثة حتى الآن، في الحريق الذي وقع في مجمع الألعاب.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عبر منصة "إكس": "أشعر بحزن شديد بسبب حادث الحريق في راجكوت، إن أفكاري مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ودعواتي للمصابين، وتعمل الإدارة المحلية على تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين”.

وذكرت صحيفة "ذا هندو" أنه تتواصل الجهود للسيطرة على الحريق، وإنقاذ المحاصرين بداخل مجمع الألعاب.