شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشروع توشكى خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المشروعات التنموية المهمة بجنوب الوادي، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة وخطوة جادة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار الديب، إلى أن القطاع الزراعى يشهد اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، ومشروعات الخدمة المدنية حققت ولا تزال نجاحا كبيرا وغير مسبوق في استصلاح وزراعة هذه الأراضي خلال الفترة الماضية، وهذا يعنى الجدية من قبل الدولة في تحقيق الأمن الغذائى.

وتابع عضو مجلس النواب:" مشروع توشكى بجنوب الوادي أحد المشروعات المهمة والواعدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي المصري، ويمثل إنجازا كبيرا للدولة المصرية والقيادة السياسية، وخطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إبراهيم الديب، إلى أن فكرة المجتمعات الزراعية المتكاملة تساهم بكل قوة في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات، وتساعد على تحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، كما أنها تساهم في تنمية صادرات مصر الزراعية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للحاصلات الزراعية خلال الفترة المقبلة لجلب العملة الصعبة والمساهمة في انعاش الاقتصاد المصرى.