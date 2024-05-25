شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اقتصادية النواب: مشروع توشكى نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستثمرين للمشاركة فى جميع المشروعات الزراعية التى تنفذها الدولة، خلال كلمته بافتتاح موسم حصاد القمح فى مشروع توشكى 4، والتى تعكس الرغبة الجادة لدى القيادة السياسية لتحقيق أمن مصر الغذائى وتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، حيث يضع الرئيس اهتماما بالغا نحو تنمية القطاع الزراعى، كونه أحد الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدولة، وبصفته بعد استراتيجى لا غنى عنه، لدعم قدرات مصر التنافسية وتحصينها من تبعات مخاطر سلاسل الإمداد.

واعتبر "عمار"، أن مشروع توشكى الذى أحياه الرئيس عبدالفتاح السيسى مجددا من أهم المشروعات القومية التى تحقق الأمن الغذائى لمصر، إذ أنه نموذجا ناجحا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص ومبعث فخر للمصريين، بما شهده من تحديات عدة من أجل توصيل المياه إلى هذه المنطقة، حيث كانت الأرض غير مستوية ومتحجرة تعانى من ارتفاع نسبة الملوحة وبنية تحتية غير مكتملة، وأجمع كل المتخصصين على استحالة الزراعة فى هذه المنطقة، بينما بفضل إصرار القيادة السياسية ودعمها نجحت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية من زراعة 500 ألف فدان من محصول القمح.

وقال عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى ألقت الضوء على الارتباط المباشر بين الزيادة السكانية والإنتاج الزراعى حيث أنها تقدر بـ25 مليون نسمة منذ عام 2011، كما أنها أكدت على حرص الدولة التعامل مع الأزمة الاقتصادية وخفض الواردات بتأكيده أن خلط الذرة مع القمح يوفر للدولة 600 مليون دولار، معتبرا أن الرئيس السيسى كان لها رؤية ثاقبة فى تحديث البنية التحتية والتى تؤكد أن مصر لم تنتظر الأزمات بل عملت على اجراء اصلاحات هيكلية وتهيئة البنية التحتية لتكون الأساس فى جذب أى استثمارات اجنبية مباشرة، حيث أنفقت الدولة المصرية نحو 10 تريليون جنيه مصرى على مشاريع البنية التحتية والتى شملت كافة قطاعات.

وأضاف "عمار"، أن الدولة استطاعت تحقيق عدة نجاحات فى مجال ضمان الأمن الغذائى، لاسيما وأن توشكى مصر يهدف إلى التغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم عائد الموارد المتاحة، وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب وخاصة فى صعيد مصر، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال العام الزراعى 25/26 زيادة مساحة 50 – 60 ألف فدان لتصل توشكى إلى 560 ألف فدان مع عام 2026، وتقام المشروعات فى استصلاح الأراضى فى جنوب الوادى وفق دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه.