شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات تثقيفية سياسية لحزب حماة الوطن فى جميع محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حزب حماة الوطن عدد كبير من الندوات التثقيفية السياسية في شتى أنحاء الجمهورية للتوعية بالقضية الفلسطينية، ودور مصر والدبلوماسية الرئاسية في إيجاد حل دائم وعادل لهذه القضية وذلك منذ اليوم الأول لاندلاع حرب غزة.

ودعم حزب حماة الوطن جهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار وعدم تمدد وتوسع العمليات العسكرية، ودخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والدوائية إلى كامل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

كما دعم الحزب الرفض المصري القاطع لأي نوع من التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ،ووقف حزب حماة الوطن خلف الرئيس السيسي في موقفه الحازم ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية .

ويواصل الحزب عقد الندوات التثقيفية السياسية للتوعية بالقضية الفلسطينية ودور مصر والدبلوماسية الرئاسية في إيجاد حل دائم و عادل لهذه القضية.



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(1)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(2)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(3)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(4)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(5)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(6)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(7)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(8)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(9)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(10)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(11)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(12)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(13)



ندوات-تثقيفية-لحزب-حماة-الوطن--للتوعية-بالقضية--الفلسطينية-(14)