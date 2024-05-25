شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: زيادة الرقعة الزراعية من صميم أولويات الأمن القومي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس السيسي والدولة المصرية بالتوسع في الرقعة الزراعية هو من صميم ومن أولويات الأمن القومي المصري، وأن توجهات الدولة في السنوات الماضية حققت أهدافها بالاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل، وكذلك وجود فائض للتصدير في بعض المحاصيل والخضراوات والفواكه.

وأضاف طارق عبد العزيز خلال تصريحاته اليوم، أن كلمات الرئيس السيسي خلال افتتاحه اليوم السبت عددا من مشروعات التنمية بجنوب الوادي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، له دلالات إيجابية كبيرة أولها تشجيع الاستثمار الخاص في المشاركة مع الدولة في استصلاح الأراضي الزراعية، وأن استصلاح 430 ألف فدان بجنوب الوادي “توشكى الخير” بتكلفة تجاوزت 180 مليار جنيه حتى الآن سيعمل على تحقيق فائض كبير من المحاصيل ويفتح الباب أمام زراعات نوعية تحقق ربحا ومردودا عاليا.

وبين عبد العزيز أن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود الاستصلاح الزراعي لتحقيق الاستفادة القصوى للدولة، سيكون دافعا للحكومة لتحقيق الاستفادة الكبرى من الدعم الرئاسي في غزو الصحراء.