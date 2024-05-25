شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر طاقة النواب: جهود الرئيس السيسى غير عادية لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب خالد عبدالمولي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا غير عادية لدعم القضية الفلسطينية، لإنجاح مسار التفاوض .

وأضاف النائب خالد عبد المولي ، أن الرئيس السيسى يبذل جهودا غير عادية لحل القضية وعدم تصفيتها بداية من قدرة الدولة المصرية على حشد رأى العام عالمى رافض للتهجير القسرى، وكشف النقاب عما يجرى في داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة .

وتابع أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن العالم يقدر الجهود المصرية المبذولة لدعم القضية الفلسطينية للتوصل لحلول جارية لوقف إطلاق النار، ووصول المساعدات للاشقاء الفلسطينيين، خاصة فى ظل ما تسعى إليه دولة الاحتلال من جرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح النائب خالد عبد المولي ، إلى أن قرار محكمة العدل الدولة بشأن وقف إطلاق النار وفتح المعبر من الجانب الفلسطينى ووصول المساعدات، كل هذه القرارات تعكس حجم الدور الذى تقوم به الدولة المصرية من جهود غير عادية لدعم القضية الفلسطينية والاشقاء الفلسطينين .