شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية بحزب الشعب الجمهورى حول النظم السياسية ودور الأحزاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستكملت أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية بحزب الشعب الجمهوري دورتها التدريبية بعنوان، "النظم السياسية والتنظيم الحزبي"، لأمانة الحزب بمحافظة الجيزة، وذلك لتطوير مفاهيم المتدربين على النظم السياسية ودور الأحزاب، ومؤسسات الدولة، والهيكل التنظيمي، ولائحة الحزب.



جاء ذلك بحضور الدكتور كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، والدكتور ولاء عراقيب أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف السياسي المركزية، فضلًا عن هيئة مكتب أمانة محافظة الجيزة، وكذلك أمناء المراكز والأقسام بالمحافظة.



تناول الدكتور كريم سالم خلال الدورة التدريبية دور الأحزاب السياسية التي تعد بمثابة حلقة الوصل الرئيسية بين الشعب والسلطة، وكذلك دور العمل الحزبي ذات الصبغة الوطنية والذي يسعى إلى خلق حالة من الرضا الشعبي؛ إذ يستهدف بكل إمكانياته التعبير عن رغبات الشعب، في ضوء آليات ديمقراطية أقرها الدستور؛ وبناء عليه تتنامى قوة الحزب السياسي من حالة التناغم الواضحة مع جمهوره الذي يسانده ويؤازره ومن ثم يعبر عن تطلعاته الآنية والمستقبلية.



من جانبه تناول الدكتور ولاء عراقيب تعدد الأدوار الحزبية والتي تهتم بنشر الثقافة السياسية لدى الشعب، وتحرص على تجديدها في ضوء المستجدات والتغيرات التي تطرأ على الساحتين المحلية والعالمية بما يعمل على تجديد الثقافة وتنمية الوعي السياسي، ويمثل ذلك دورًا تعليميًا وتثقيفيًا للحزب، بما يسمى بالرسالة السامية التي تشارك في تشكيل البنى المعرفية الصحيحة لدى جموع المواطنين.



الجدير بالذكر أن هذه الدورة ضمن سلسلة دورات متتالية تستهدف الأمانة المركزية تنظيمها، لكافة محافطات الجمهورية، لرفع كفاءة كوادر الحزب السياسية.



دورات تدريبية بحزب الشعب الجمهورى (2)