شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية النواب: الدور المصري لم ولن يتبدل فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الجهود التي تقوم بها مصر بشأن القضية الفلسطينية.

وأشار الطماوي إلى أن الدور المصري ينبع من ثوابت ومبادئ لم ولن تتبدل أو تتغير منذ بدء الأزمة، وهذه الثوابت تتمحور حول عدد من النقاط وهى عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وعدم السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة الألتزام بحل الدولتين وفقا للمقررات الدولية، وضرورة الوقف الشامل لجرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وضرورة استمرار إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف الطماوي أن مصر بقيادتها الحكيمة نجحت من قبل مع الشركاء في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وكانت ومازالت تسعى لأقرار السلم والأمن الدوليين بقيامها بدور محوري وفقا للثوابت والمبادئ والمقررات الدولية.

وأكد الطماوي أن الدور المصري حجر زاوية وأن الشعب المصري ومجلسي النواب والشيوخ سبق وفوضوا السيد الرئيس في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي ودعم القضية الفلسطينية عقب السابع من أكتوبر الماضي.