شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: افتتاح الرئيس مشروع استصلاح توشكى خطوة نحو التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية الهامة بجنوب الوادي، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية لها، أن افتتاح مشروع استصلاح أكثر من 400 ألف فدان في توشكى يعكس النجاح الكبير الذي حققه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في استصلاح وزراعة هذه الأراضي خلال الفترة الماضية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة الهامة تؤكد التزام القيادة السياسية بتعزيز التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأشارت منال نصر، إلى أن استصلاح وزراعة هذه المساحات الشاسعة من الأراضي سيساهم بلا شك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.



ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، نجح في إعادة إحياء مشروع توشكي خلال السنوات الماضية من خلال استكمال إنشاء البنية التحتية للمشروع والتغلب على كافة المعوقات مع البدء في استصلاح 25 ألف فدان عام 2017، التي وصلت لاحقا في يناير 2024 إلي مساحة 400 ألف فدان، بالإضافة لاستصلاح وزراعة نحو 70 ألف فدان بواسطة شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.