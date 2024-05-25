شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: الرئيس السيسي لا يدخر جهدا في دعم أمن استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهودا كبيرة فى الداخل والخارج، ولا يدخر جهدا فى دعم أمن واستقرار مصر والحفاظ على الأمن القومى فى المنطقة العربية والإفريقية، ففى الوقت الذى يفتتح فيه مشروعات قومية تدعم مسيرة التنمية والبناء للبلاد، يسعى جاهدا للتواصل مع مراكز القوى الدولية لبحث أزمة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وما يواجهه الشعب الفلسطينى من مخاطر وجرائم حرب دامية.

وأكد الجندى فى بيان له اليوم أن المباحثات التى أجراها الرئيس السيسى مع نظيره الأمريكى جو بايدن بشأن الأوضاع فى غزة والتأكيد على تعزيز جهود الوساطة لوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى رفح وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، جاءت كردٍ بالغ وسريع على التقارير الكاذبة التى بثتها وسائل إعلام موالية للكيان الصهيونى بقصد تشويه صورة مصر أمام العالم ووقف جهودها فى الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى.

ووصف عضو مجلس الشيوخ افتتاح الرئيس السيسى عددا من المشروعات الزراعية التنموية جنوب الوادى وتوشكى بفتح طاقة أمل وحياة جديدة للاقتصاد المصرى والمصريين، حيث تسهم هذه المشروعات فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وضخ طاقة إنتاجية زراعية تدعم التصنيع الزراعى وتعزز من الصادرات وتقلل من الواردات وتوفر الآلاف من فرص العمل للمصريين.

وثمّن عضو الهيئة العليا لحزب الوفد دعوة الرئيس السيسى لرجال الإعلام وشباب الجامعات لزيارة المشروعات على أرض الواقع لمعرفة جهود الدولة لدعم الاقتصاد من خلال المشروعات القومية الضخمة التى تهم مستقبل جميع، بالإضافة إلى طلبه بتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول فى هذه المشروعات لتعزيز قوتها وقوة الدولة المصرية اقتصاديا واجتماعيا.