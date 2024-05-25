شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: موقف مصر مشرف لأى مصرى تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الـشيوخ ان المصريين يؤيدون الموقف المشرف للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص القضية الفلسطينية برفض تصفية القضية الفلسطينية، موضحة ان مصر من اوائل الدول العربية التي دعمت الفلسطينين بقوافل ومساعدات إنسانية وسلكت جميع الطرق من اجل التهدئة ووقف إطلاق النار.

واكدت خطاب خلال تصريحات لها أن التاريخ سيذكر موقف مصر ورئيسها ومساعيها في كل الاتجاهات للوصول الي حل عادل من اجل القضية الفلسطينية، وإعلان مصر مرارا وتكرارا الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الاعزل بل هي إبادة جماعية لا تفرق بين احد .



واشارت خطاب إلى أن مصر لم تيأس من طرق جميع أبواب التفاوض والدعم، مضيفة أنه رغم تعنت أحد الأطراف إلا انها مازالت تسعى في المفاوضات، طالبة بضرورة وقف إطلاق النار والوصول إلى حل عادل فلا سبيل سوى حل الدولتين الذي يمثل الطريق الوحيدة نحو السلام العادل والدائم في المنطقة .