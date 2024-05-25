شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصري: ندعم القيادة السياسية في قراراتها تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب الحرية المصرى، تأييده ودعمه للقيادة السياسية وما تتخذه الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من قرارات تجاه القضية الفلسطينية وحل الأزمة فى قطاع عزة، مثمناً الدور الكبير الذى تقوم به مصر ومواصلة الجهود لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وإجراء اتصالات مكثفة لاستعادة الهدوء بالقطاع.

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لإيجاد حلول واقعية وجادة على الرغم من محاولات التشكيك التى يسعى البعض من خلالها لتشويه صورة مصر وتقليص جهودها، ولكن مصر لم تهدأ ولن تتخلى عن القضية فهى تسعى لوقف إطلاق النار من خلال مباحثات مع عدة جهات بالتزامن مع محاولات إدخال المساعدات الانسانية العاجلة اللازمة من وقود ومستلزمات طبية لمستشفيات القطاع، الأمر الذى يؤكد أن مصر تسير فى كل الطرق التى تؤدى إلى السلام وتطفئ نيران الحرب.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، لتناول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، يؤكد الدور الكبير والمحورى لمصر فى المنطقة خاصة فى إنفاذ المساعدات وإصرار مصر على إيجاد طريقة حتى تصل إلى الشعب الفلسطينى، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكى فى تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة فى القطاع، مما يفسد أى مخططات أو كلمات يقولها البعض دون سند أو دليل لتشويه صورة مصر ودورها الكبير فى السعى للوصول إلى اتفاق لتحقيق الهدنة.