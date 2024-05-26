الخرطوم: إطلاق مبادرة لترميم سوق أم درمان

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ تجار من سوق أم درمان في مدينة الخرطوم، مشروعا لإعادة تأهيل وإحياء السوق بعد انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة.

سوق أم درمان

بعد أكثر من قرن من الزمان ، تم تدمير السوق ونهبه.

دخل النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان عامه الثاني، دون أي علامات على الانتهاء قريبا.

تسببت الحرب في كارثة إنسانية حادة، ودمرت البنية التحتية الرئيسية، وقيدت أنشطة التجارة والإنتاج.

وقال شهاب الوليد، أحد مؤسسي المبادرة، لراديو تمازج إن "ثلاثين في المئة من السوق دمر بالكامل، وسبعون في المئة أحرقوا ونهبوا بشكل واسع بسبب القصف".

وكشف أن المبادرة بدأت قبل شهرين بمساعدة زملائه التجار الذين تمكنوا من الوصول إلى السوق تحت حماية القوات المسلحة السودانية ، مما أدى إلى تحسن كبير في الأمن في المنطقة.

وذكر الوليد أن الجثث تركت في السوق لمدة شهر ونصف قبل تحريره، وتم إزالتها من قبل جمعية الهلال الأحمر. علاوة على ذلك ، ساعد سلاح الإشارة في إزالة بقايا القذائف والذخيرة.

وأشار إلى أنهم تواصلوا مع التجار الآخرين العاملين في السوق، الذين بدأوا في تجديد محلاتهم وتعهدوا بإعادة فتحها قبل أسبوع من عيد الأضحى المبارك. تم بالفعل تجديد العديد من المتاجر ، حيث حصل بعضها على طبقة جديدة من الطلاء.

وقال: "سيتم نقل البضائع من مدينة شندي بولاية نهر النيل إلى محطة صابرين بمحلية كرري بأم درمان، ومن ثم تسليمها إلى السوق". وأكد أن الطريق سلس ويمكن الوصول إليه بسهولة.

وذكر الوليد أن أعضاء المبادرة زاروا السوق مرتين وينتظرون زيادة عدد المتداولين للمضي قدما في إعادة الافتتاح. وأكد أنه لم يعد هناك أي بقايا قذائف أو رصاص ، ولا يوجد أي تهديد لعمليات السوق.

وصل قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء إلى منطقة أم درمان العسكرية بعد سيطرة الجيش على مقر الإذاعة والتلفزيون.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، يوم الاثنين، فرض سيطرته على مقر هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني بمدينة أم درمان والتي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل من العام الماضي.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، في تعميم صحفي، إن القوات المسلحة بمنطقة أمدرمان تمكنت في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء من إحباط محاولة هروب لقوات الدعم السريع من محيط منطقة الملازمين والإذاعة.

وأضاف التعميم أنه "تم القضاء على معظم القوة الهاربة وأن القوات المسلحة دمرت واستلمت معظم معداتها وآلياتها وجاري إحصاء خسائر العدو".

من جانبها، أقرت قوات الدعم السريع فقدانها لمباني هيئة البث، وقالت في بيان إن فقدانها السيطرة جاء "عقب التزامها بوقف القتال بناءً على قرار مجلس الامن الدولي رقم 2427 بشأن الهدنة الإنسانية في شهر رمضان، وأضافت "ما حدث ان قوات الجيش وكتائب المؤتمر الوطني تنصلت عن هذا العهد والالتزام الأخلاقي وغدرت بقوات الدعم السريع وهاجمتها في محور الاذاعة على الرغم من التزامها مسبقاً بوقف اطلاق النار".