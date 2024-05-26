أبو عبيدة أعلن عن قتل وأسر جنود إسرائيليين في مخيم جباليا شمال غزة

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، عن قتل وأسر جنود إسرائيليين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين نشرت "القسام" مقطع فيديو يُظهر سحب جندي في أحد الأنفاق وقالت: "هذا ما سمح بنشره وللحديث بقية".

وأوضح أبو عبيدة، في كلمة صوتية، أن العملية جاءت بعد تنفيذ "عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع"، حيث تم استدراج "قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا"، مشيرا إلى "الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر"، مؤكدا أن "مجاهدينا انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية، بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها".

وشدد أبو عبيدة أن "حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير"، مشيرا إلى أن "حكومة العدو تنتقل من فشل إلى فشل".

وقال: "مجاهدونا مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال"، موضحا أن "آخر فصول الفشل ما قامت به قوات العدو في جباليا ورفح".

وكشف أبو عبيدة أن "قوات الاحتلال تنبش بحثا عن رفات أسراها لأجل مكائد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو الشخصية"، مؤكدا أن "مجاهدينا نفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون"، وأن "جيش العدو يسوق استخراج الرفات على أنه إنجاز عسكري وأخلاقي".