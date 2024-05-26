عاجل.. هكر يخترق القناة 14 العبرية

ياسر رشاد - القاهرة - اخترق هاكر ليبي يدعى انس العرفي ، بثا لقناة 14 العبرية، واذاع اغنية وطنية فلسطينية، وذلك بعد دقائق من بيان أبو عبيدة، حول أسر جنود إسرائيليين.



افيخاي ينفي أسر جنود

وعقب تصرح الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عن تنفيذ عملية عسكرية أسر خلالها جنود إسرائيليين، نفي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، مشيرا إلى أن جيش الدفاع اوضح انه لا يوجد حادث لاختطاف جندي.

بينما علق موقع حدشوت بزمان العبري، على تصريحات ابو عبيدة، قائلا: من التجربة السابقة لإعلانات حماس، فهي عادة ليست أخبارا كاذبة، وإذا لم تكن هذه حرباً نفسية، فعلينا أن ننتظر 24 ساعة قبل أن نعرف ما هي الحقيقة...