شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للامتثال لأوامر العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب أحمد فوقي، الحقوقى ورئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية ويعكس هذا القرار التزام المحكمة بالتصدي لجرائم الاحتلال رغم الضغوط الواسعة التي تُمارس ضد المحكمة.

وأعرب فوقي في تصريحات لـ"الخليج 365"، عن قلقه إزاء نوايا الجانب الإسرائيلي بشأن الالتزام بتنفيذ أوامر المحكمة، وخاصة ما يتعلق بإعادة فتح معبر رفح وفك الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإغاثية على الفور، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه حصارًا أخلاقيًا متزايدًا، وخسرت أهم أدواتها وهي "الرواية الإسرائيلية" التي طالما أقنعت بها دول العالم كذبًا وتضليلًا.



وأكد رئيس مصر السلام على أن فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية يعد ضرورة قصوى لضمان وصول الإمدادات الطبية والغذائية، مناشدًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للامتثال لأوامر المحكمة ووقف الاجتياح البري لرفح على الفور.

