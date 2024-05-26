شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد بالغربية يعقد ورشة عمل لتمكين المرأة الوفدية سياسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة حزب الوفد بالغربية، ورشة عمل حول تمكين المرأة الوفدية سياسيا، وذلك تحت رعاية المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، والدكتورة ماجدة النويشي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وبمشاركة 5 محافظات.

وفي هذا السياق، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة الوفدية كان لها دور تاريخي في المشاركة السياسية والدفاع عن حق المرأة في مباشرة حقوقها السياسية بالانتخاب والترشح، فضلا عن كونها أولي النساء اللاتي مارسن العمل العام، وكان لهن دور مهم في تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي، مشيرا إلي أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الحزب علي إعداد كوادر نسائية قادرة علي قيادة المشاركة السياسية الفاعلة.

وقال "الجندي"، إن هذا التوجه يأتي تفاعلا مع توجهات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة نحو دعم وتعزيز دور المرأة المصرية كرقم فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، وإعطائها الحق في المشاركة الفاعلة في كل نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وضمان حصوولها على كل الحقوق التي كفلها لها الدستور المصري، وتضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلي أن الدولة عملت على ترجمة الإرادة السياسية الهادفة إلى تمكين ودعم المرأة والمساواة بين الجنسين لعدد من القوانين والاستراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 من خلال تحفيز التمثيل النيابي على المستويين الوطني والمحلي، ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حزب الوفد حريص علي دعم تمكين المرأة سياسيا، لذلك سيكون هناك سلسلة من ورش العمل والصالونات الثقافية والسياسية التى تستهدف رفع كفاءة أعضاء الحزب وبشكل خاص المرأة الوفدية، التي تمتلك تاريخا من النضال والكفاح من أجل إحداث تغيير حقيقي في مجتمعها.



ورشة الحزب لتمكين المرأة



ورشة الوفد تبحث آليات تمكين المرأة



ورشة تمكين المرأة



ورشة حزب الوفد لتمكين المرأة سياسيا



ورشة حزب الوفد



ورشة عمل بمشاركة 5محافظات



ورشة عمل لتمكين المرأة (2)



ورشة عمل لتمكين المرأة



ورشة لتمكين المرأة سياسيا



جانب من الورشة



جانب من ورشة تمكين المرأة



حزب الوفد بالغربية يناقش تمكين المرأة سياسيا



حزب الوفد بالغربية يناقش سبل تمكين المرأة



حزب الوفد يعقد ورشة لتمكين المرأة



خلال ورشة تمكين المرأة



مناقشة سبل تمكين المرأة