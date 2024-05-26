شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لرئيس الشيوخ: مبروك للأهلي.. وعبد الرازق يرد: وللزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بممازحة بين رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحد النواب، فبعد صعود رئيس المجلس منصة القاعة العامة، هنأ أحد النواب رئيس المجلس بفوز الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏فى ‏تاريخه، قائلا :"مبروك للأهلي".. فيما استقبل رئيس المجلس التهنئة بضحكة عريضة مستطردا :" ومبروك للزمالك".

وقد بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم للمرة الثانية عشرة في تاريخة.

وأكد المستشار عبد الرازق أن الفوز بالبطولة يعكس جهوداً كبيرة وعملاً مخلصاً لشباب مصر المخلصين، وأشاد بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني، ليس في المباراة النهائية فقط ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة، وهو ما توج في النهاية بتحقيق اللقب وإسعاد جموع الجماهير، متمنياً للنادي الأهلي وجميع الأندية المصرية وللرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.

ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة المقدم أن الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر- تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مالالوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.

وأوضح طلب المناقشة أن الوقف ثوابه باقى بعد وفاة صاحبه، وهذا حضّ على الوقف لأنه نفع باقى للناس، والشرط الذى يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه فى وجوب العمل به كنص مُبيّن أحكام الشريعة، وقد نص العلماء على أنه تنبغى عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يُحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، مشددا أنه قد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا يُنتفع بها أن يُباع وأن يُستبدل بمثله، أى يُجعل ثمنه فى مثله ليدوم النفع.