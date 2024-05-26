شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ فاروق يؤدي اليمين الدستورية عضوا بالشيوخ خلفًا للراحل عبد الخالق عياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى النائب حافظ فاروق حافظ محمد حسين، اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كعضو بالمجلس النيابى محل النائب الراحل المهندس عبد الخالق عياد، الذى وافته المنية مؤخرا.

وسبق أن أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة تلقية خطابا من رئيس الهيئة الوطنية للأنتخابات، يفيد بكون حافظ فاروق حافظ محمد حسين،هو المرشح الاحتياطى بقائمة دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، ليحل محل النائب الراحل عبد الخالق عياد، وهنأ "عبد الوهاب" البرلمانى بعضوية فى مجلس الشيوخ متمنيا له التوفيق والسداد.

ويأتى ذلك فى ضوء قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 414 لسنه 2020 فى مادته (26) الوضع القانونى حال منصب النائب المُنتخب سواء بالنظام الفردى أو القائمة ومن يحل محلهم، والتى تقضى بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خالياً، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.



جدير بالذكر أن المادة 256 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تقضى بأن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحسب المادة (276) يؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".