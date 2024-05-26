شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب تعقيبا على عودة المساعدات المصرية للفلسطينيين: تجسيد للدور الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب النائب كريم عبد الكريم درويش ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، على دخول المساعدات المصرية للفلسطينيين عبر معبر كرم ابوسالم بان مصر تعلى فى سياستها الخارجية الاعتبارات الانسانية وقد تبدى ذلك فى العديد من المواقف ؛ أما فيما يتصل بالشأن الفلسطينى فهذا الاعتبار فى أولويات السياسة الخارجية المصرية منذ اليوم الاول للعدوان وقد شهدت معظم دول العالم بهذا الدور فى إطار الجهود المصرية الشاملة التى تضطلع بها مصر على المستوى السياسي والأمني والدبلوماسي .

وأردف كريم درويش أن معبر رفح لم يغلق ابدأ من الجانب المصرى إلا ان الجانب الفلسطيني من رفح تم احتلاله من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية وهو مالم يمكن المساعدات المصرية من دخول المعبر كالعادة وإدخال المساعدات للإخوة الفلسطينيين .

وتابع درويش أن مصر تبذل جهودا حثيثة للوصول لوقف إطلاق النار ، ووقف الاجراءات الاسرائيلية الممنهجة لتجويع الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم قسرياً ، ووقف سياسة الإبادة الجماعية وبدء مفاوضات للافراج عن الاسرى ووقف محاولات تصفية القضية الفلسطينية ومن المعلوم ان مصر وسيط نزيه وقائد اقليمى يحتذى به فى تحقيق الاستقرار والأمن فى منطقتها والعالم .

واختتم درويش بأن مصر دائما ما تتصدر الجهود الدولية بعقد قمة القاهرة للسلام عقب العدوان الإسرائيلي على غزة مباشرة وقد استبقت مصر كافة الجهود الدولية للتحذير من كافة الخطوط الحمراء التى لا يجب أن تقترفها قوات الاحتلال ، وبفضل القمة والجهود المصرية استطاعت مصر وفق عمل جماعى اقليمى وعالمى تصدرته مصر لتظل القضية الفلسطينية فى واجهة الاهتمامات الدولية فى مواجهة الالة الاعلامية الاسرائيلية التى فشلت فى مهامها لتضليل الوعى العالمى .