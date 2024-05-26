شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: خطة 24/25 تستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة التنمية لعام 24/25 تبنت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و 91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.

وأوضحت أنه فى هذا السياق، تستهدف خِطّة عام 24/2025 إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و 248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحى خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّى بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24/2025 فى مجال التنمية العمرانية، والتنمية المكانية والمحلية، تحسين جودة حياة المواطن المصري، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

وفى مجال التوسّع فى إتاحة السكن اللائق، أشارت السعيد إلى أنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل المصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالى حوالى 337 ألف وحدة سكنيّة.



وفى مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، أكدت السعيد أن الخِطّة تُولى عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعى الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية.

وفى هذا السياق، تبلُغ الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات نحو 28 مليار جنيه فى خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه فى عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى 3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة فى إطار المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما راعت الخطة فى توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.