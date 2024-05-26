شكرا لقرائتكم خبر عن وفد محلية النواب يتفقد محطة معالجة ثلاثية ومصنع تدوير مخلفات بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، ضمن زيارته الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الغردقة بطاقة 150 ألف متر مكعب / يوم .

جاء ذلك برفقة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالبحر الأحمر.

وأشار مسئول المحطة، إلى أنها ضمن المشروعات القومية التي بدأ التنفيذ فيها عام 2014، مؤكدا الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 90 ألف يوم.

وأوضح أنه يتم استغلال المياه المعالجة في بعض الزراعات مثل جزر طريق المطار، زراعات الممشى السياحي، وكذلك تم مد خط للجونة بطول ٢٢ كيلو متر، وكذلك لزراعة الجوجوبا.

وردا على تساؤل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بشأن فارق التكلفة بين المعالجة الثنائية والثلاثية، رد مسئول المحطة، بأنه لا يوجد فارق كبير، حيث أن الفارق فقط يتركز في استخدام الكلور، طالما أنه تم تنفيذ المحطة وفقا للمعالجة الثلاثية.

وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه عند استخدام المعالجة ينتج عنها ناموس وروائح تسبب إشكالية مع السائحين.



وأكد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، أنه كانت هناك مشكلة في الصرف الصحي بالغردقة، إلا أنه مع تشغيل محطة المعالجة تم التخلص من جزء كبير من المشكلة.

وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحطة مشروع استثماري تنموي كبير، يجب استغلاله بصورة أفضل لتحقيق التنمية المطلوبة.

وطالب النائب باستخدام المياه المعالجة وفقا لاحتياج كل زراعة، قائلا: لو كان هناك زراعات تقبل معالجة ثنائية يتم توفيرها مباشرة دون الدخول لمرحلة المعالجة الثلاثية، توفيرا للنفقات.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مصنع تدوير المخلفات بالغردقة بقدرة تشغيلية 400 طن في اليوم.

وعرض ممثل جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، تفاصيل المشروع، مؤكدا أنه يأتي في إطار السعي نحو الحفاظ على البيئة وخصوصا الأحياء البحرية التي تتضرر من إلقاء المخلفات في البحر.

وأوضح أن بداية الجمعية كانت في 2011، وتم التوافق مع محافظة البحر الأحمر لمدة 7 سنوات.

من جانبها أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة ومؤسس جمعية الحفاظ على البيئة، أن التعاقد مع محافظة البحر الأحمر لحل مشكلة القمامة بإعادة التدوير، مشيرة إلى أن الجمعية لا تهدف للربح.

من جانبه طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة التوسع في التعاقدات من أجل ضمان نجاح القضاء على المخلفات.

وأشاد النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع تدوير المخلفات، مشيرا إلى أنه يساهم في القضاء على القمامة، لاسيما في محافظة هامة مثل البحر الأحمر، والتي تستقبل وفودا سياحية من جنسيات مختلفة، فضلا عن الحفاظ على الأحياء المائية في البحر الأحمر.



ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ويضم الوفد أعضاء هيئة مكتب اللجنة النائب محمد الحسيني والنائب محمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين السر، وكلا من النواب: أسامة الأشموني، زكي عباس، أحمد رمزي، سعودي عبد الرحمن، محمود البرعي، رحاب الغول، سناء السعيد، إيمان الألفي، وسامية توفيق.







