محافظ الدقهلية يسلم 355 حاجًا و 8 مشرفين تذاكر وتأشيرات الحج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، تأشيرات وتذاكر الحج لحجاج الجمعيات الأهلية الفائزين ببعثة الحج التابعة لمديرية التضامن.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وممثلي الأوقاف والأزهر ومشرفي بعث الحج بالدقهلية .

وسلم المحافظ 355 حاج بالدقهلية و8 مشرفين تذاكر وتأشيرات الحج وهنئهم بفوزهم لحج بيت الله الحرام متمنيا لهم حج مقبول و عودة حميدة إلى أرض الوطن.

وقال محافظ الدقهلية: " ننتظر هذه المناسبة كل عام من أجل أن نلتقي بحجاج بيت الله الحرام ونقدم لهم خالص التهاني والتبريكات لزيارة بيت الله الحرام، داعياً الله عز وجل أن يتقبل منهم حج بيته الحرام ويعودوا الي أرض الوطن بسلام" .

ووجه مختار، بتوفير باصات مجهزة علي اعلي مستوي لنقل حجاج الجمعيات الأهلية من منازلهم الى مطار القاهرة وحتى عودتهم الى منازلهم مرة أخرى تيسيرا وتسهيلا عليهم ورفع المعاناة عنهم .

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وتلبية احتياجات الحجاج ابناء الدقهلية بالأراضي المقدسة وحتي عودتهم إلى ديارهم .

وكلف المحافظ أعضاء ومشرفي البعثة التواصل المستمر مع جميع الحجاج ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم أثناء أداء المناسك والتواصل مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بصفة مستمرة للاطمئنان علي أوضاع الحجاج .