كانت بتعدي الطريق.. مصرع سيدة صدمتها سيارة فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقيت سيدة مصرعها في محافظة الدقهلية، متأثرة بإصابتها جراء حادث سير تعرضت له أثناء عبورها طريق المنصورة الدائرى أمام مسجد الفرج. ‏

وتلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود ‏بلاغ من شرطة النجدة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام مسجد الفرج على طريق المنصورة الدائرى وجود سيدة مصابة.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل بسيدة أثناء عبورها الطريق تدعي "أنهار سامى السيد عبد العزيز، 39 عاما، كفر سرنجا مركز ميت غمر، وما أسفر عن إصابتها بنزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وجرى نقلها إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وفشلت محاولات انقاذها وتوفيت.

جرى التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث بمعرفة الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.