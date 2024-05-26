شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط : 600 مليار جنيه تكلفة المرحلة 2 من حياة كريمة × 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع حياة كريمة أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم من حيث المخصصات المالية وعدد السكان ونطاق الخدمات، قائلة "وأنا كأستاذة اقتصاد فخورة أن يتم على أرض مصر".

جاء ذلك خلال تعقيب وزيرة التخطيط على ما أثاره أعضاء مجلس الشيوخ من تساؤلات خلال مناقشتهم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/25.

وقالت السعيد إن مشروع حياة كريمة يسير بخطى ثابتة حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى وبدأنا المرحلة الثانية مع بداية العام المالي الحالى، قائلة" كلنا كحكومة ونواب نريد أن نعمل أفضل ما يكون في الريف من خدمات صرف صحي وكهرباء وغاز وسكن وفرص عمل"

وأضافت السعيد: كانت تقديراتنا لتكلفة المرحلة الأولى من حياة كريمة تتراوح من70 مليار إلى 80 مليار جنيه لـ1500 قرية لكن نتيجة فروق الاسعار بلغت تكلفة المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة 350 مليار جنيه .

وتابعت قائلة بدأنا المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة في العام المالى 24/25 وسيتم تنفيذها على مدى 3 سنوات بتقديرات أنها ستتكلف من 600 إلى 800 مليار أي أن السنة ستتكلف 200 مليار وقد تصل إلى 250 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أننا نهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من مشروع حياة كريمة لذلك كان لابد من أن يتضمن المشروع إقامة مشروعات صغيرة وكبيرة لتوفير فرص عمل، لافتة الى ان مشروع تنمية الأسرة يستهدف ضبط النمو السكاني وتم البدء فيه مع مشروع حياة كريمة لتحقيق الاستثمار في البشر ويتم تطبيقه.

وأكدت السعيد على أن خطة التنمية تركز على تنافسية المحافظات والقرى، حيث يتم اختيار المشروعات التى تتلائم مع كل بيئة مع تطبيق الشمول المالى لزيادة الناتج المحلي.