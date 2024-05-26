شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ردا على النائب حازم الجندي: لدينا منظومة إلكترونية للمتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على كلمة النائب حازم الجندى خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ والتى تناقش التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/202، والتى دعا فيها لأهمية وجود تقرير ربع سنوى بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وقالت السعيد، بشأن كلمة النائب حازم الجندي،:" لدينا تقارير المتابعة كما لدينا منظومة الالكترونية تمسى الأداء نجمع فيه شهريا ما تم تنفيذه كما أن هناك متابعة ميدانية ودورية".

وأوضحت السعيد فى تعقيبها على كلمة النائب حازم الجندي، لدينا 12 ألف مشروع وهناك 10% يتم متابعتهم بشكل ميدانى وهناك ومتابعة من قبل مجلس الوزراء".

يشار إلى أن النائب حازم الجندي، أوصى فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/202، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع فى تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.

وشد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة فى الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها، وتابع: نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء فى الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوى بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدى لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمنى لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دورى واستخدامها فى الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.