شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على خطة مصر 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم الأحد، الجلسة العامة وذلك بعد الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025.

وتعقد الجلسة العامة غدا الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة المقدم أن الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر- تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مالالوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.