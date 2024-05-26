شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يعلن الموافقة على الحساب الختامي للمجلس 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، على حساب ختامي مجلس الشيوخ 2022 /2023 .

وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس عن الحساب الختامي، أن المجلس انتهج سياسة ترشيد النفقات، مما نتج عنه وفر قدره 71 مليون 427 ألف جنيه .

كما وافق المجلس الشيوخ على حساب ختامي قطاع الأموال والأملاك التابع للمجلس،للعام المالي 2022 /2023.