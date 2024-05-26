اخبار العالم

وزيرة التخطيط لـ"الشيوخ": قطاع التكنولوجيا يتضمن وظائف المستقبل ونموه 16%

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط لـ"الشيوخ": قطاع التكنولوجيا يتضمن وظائف المستقبل ونموه 16% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط علي ما طرح نواب مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة والتي ناقشت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بشأن العجز الصارخ في عدد الموظفين.

 

وقالت السعيد، لدينا الآن في مصر ما يقرب عن 4 مليون موظف، لكن هناك وميكنة في كثير من الأعمال تساعد علي تيسير بعض الإجراءات مثل الشهر العقاري".

 

وبشأن الحديث عن قطاع التكنولوجيا، قالت السعيد، قطاع التكنولوجيا يصل لنسبة 16% نمو علي مدار الـ4 سنوات وهو وظائف المستقبل، موضحة أن علم الاقتصاد هو علم ترتيب الأولويات الموارد محدودة ونسعى لتعظيم العائد، مشيرة إلي أن خطة التنمية 2024/2025 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين رغم ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements