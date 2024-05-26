شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط لـ"الشيوخ": قطاع التكنولوجيا يتضمن وظائف المستقبل ونموه 16% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط علي ما طرح نواب مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة والتي ناقشت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بشأن العجز الصارخ في عدد الموظفين.

وقالت السعيد، لدينا الآن في مصر ما يقرب عن 4 مليون موظف، لكن هناك وميكنة في كثير من الأعمال تساعد علي تيسير بعض الإجراءات مثل الشهر العقاري".

وبشأن الحديث عن قطاع التكنولوجيا، قالت السعيد، قطاع التكنولوجيا يصل لنسبة 16% نمو علي مدار الـ4 سنوات وهو وظائف المستقبل، موضحة أن علم الاقتصاد هو علم ترتيب الأولويات الموارد محدودة ونسعى لتعظيم العائد، مشيرة إلي أن خطة التنمية 2024/2025 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين رغم ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة".