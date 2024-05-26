شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط لـ"الشيوخ": طرح مجمع التحرير للمنفعة العامة ولم نتخارج من الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، علي جميع ما أثاره أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.

وقالت السعيد، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بشأن ما أثير عن مواجهة المرض والفقر والجهل، فنحن الآن نحرص علي فكرة إنشاء فصول للتعليم ولكن قبل الإنشاء نحرص علي أهمية توافر الكوادر البشرية، كما أننا نعمل علي منظومة السياسات الخاصة بسوق العمل وما يحتاجه سوق العمل من مهارات".

وتابعت :" نستعين بجميع الخبرات الاقتصادية، كما أننا نعمل علي التوسع في الصحة والتعليم، وقد زادت الصحة والتعليم بنسبة 60% علي العام الماضي وهذه نسبة كبيرة"

وبشأن ما أثير عن فكرة بيع الأصول وعدم تأجيرها بشكل استثماري، قالت وزيرة التخطيط، نحن لم نبيع وأنا لست رئيسة اللجنة السيادية الخاصة بهذا الأمر، لكن للتوضيح لم يتم البيع بل يتم طرح الأصول للمنفعة العامة وقد تم طرح مجمع التحرير كحق انتفاع".

وتابعت :" هناك مباني فنادق نريد فيها شراكة حيث هذه الفنادق لم يتم تطويرها مما انعكس عليها وضعها الإنشائي بالتدهور وانعكس علي سعر الغرفة لذا يتم البحث عن شريك بنسبة تصل للنصف" مشددة علي أن الحكومة لم تتخارج بل ما يتم زيادة رأس المال".

وأشارت هالة السعيد إلي أنه يتم اختيار الكوادر البشرية، موضحا أن قضية السكان قضية محورية والارتقاء بخصائص السكان حتي يكون المواطن منتج ولديه مهارات".