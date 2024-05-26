وكالة الأنباء السعودية: تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للمملكة لدى سوريا

افادت وكالة الانباء السعودية بتعيين السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرًا للسعودية لدى الجمهورية العربية السورية. بدور، شكر السفير المجفل القيادة السعودية على تعيينه سفيرًا لدى الجمهورية العربية السورية. وهذه هي أول مرة تعين فيها السعودية سفيرا في دمشق منذ أن أعادت فتح السفارة هناك بعد إغلاقها في 2012.

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