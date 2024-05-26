شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تصدر قرارات تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد الموافق 26/5/2024 برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي نتائج انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التي أجريت خلال الفترة من 13/5/2024 إلى 22/5/2024.



جاء ذلك خلال اجتماعها بحضور كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة والأساتذة وليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا والشيماء عبدالاله أعضاء الهيئة والأستاذة مروة السيسي الأمين العام ، كما حضر الاجتماع المستشار عادل بريك رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والمستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة و المستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي بأن الهيئة اعتمدت ايضا تعيينات أعضاء مجالس الإدارات، لتكتمل بذلك تشكيلاتها وتبدأ في ممارسة أعمالها واختصاصاتها التي حددها القانون، مشيراً الى ضرورة تكاتف جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية من صحفيين واداريين وعمال للنهوض بها وتغليب مصلحة المؤسسة على أية اعتبارات أخرى.



وأكد الشوربجي أن الهيئة كانت حريصة تماماً على الحياد التام في هذه الانتخابات لتخرج معبرة عن ارادة العاملين بالمؤسسات الصحفية مؤكداً على الاشادة الكبيرة من العاملين بنزاهة الانتخابات، التي جرت تحت اشراف قضائي في كل مراحلها.



هذا وقد اعتمدت الهيئة التشكيلات النهائية لمجالس إدارات المؤسسات الصحفية والتي جاءت كما يأتي :



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