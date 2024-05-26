أفادت مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد"، بأنه "لن يستطيع الموفد الرئاسي الفرنسي ​جان إيف لودريان أن يحقق أي خرق رئاسي إذ أن زيارته الى لبنان تأتي في الوقت الصعب في ظل التصعيد العسكري"، لافتةً الى أن "فكرة إجراء حوار لبناني في باريس تعد تجاوزاً لمبادرة بري المتطابقة مع توجه الفرنسيين بإستثناء عقد الحوار في المجلس النيابي لا باريس".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الثنائي الشيعي لـ"الجديد": فكرة إجراء حوار لبناني في باريس تعد تجاوزاً لمبادرة بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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