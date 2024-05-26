"النشرة": إخماد حريق اثر الإستهداف الإسرائيلي لأحراج المنطقة الواقعة بين بلدتي الدلافة وبرغز بالبقاع

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الاستهداف الإسرائيلي للمنطقة الواقعة بين بلدتي الدلافة وبرغز تسبب بنشوب حرائق في أحراج المنطقة وبعض الأراضي الزراعية، وعلى الفور سارعت سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية و للمديرية العامة للدفاع المدني وبمعاونة أهالي المنطقة إلى مكان الحريق وتعمل على تطويقه وإخماده".

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