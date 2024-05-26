"واشنطن بوست" عن سيناتور ديمقراطي: نتانياهو كان كارثة مطلقة على دعم إسرائيل في جميع أنحاء العالم

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كان كارثة مطلقة على دعم إسرائيل في جميع أنحاء العالم".

وتشهد تل أبيب والقدس وقيساريا تظاهرات للإسرائيليين للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" وإقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وكانت قد ذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، أنّه "لن تكون هناك صفقة تبادل (أسرى مع حركة "حماس") دون وقف الحرب"، على قطاع غزة.

ولفتت العائلات، إلى أنّ "نظرية القضاء على حماس وتحرير الأسرى معًا فشلت"، وأشارت إلى أنّ "غالبية الإسرائيليين يدعمون وقف الحرب مقابل إعادة الأسرى".

في وقت سابق، وجّهت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال نشرها مقطع فيديو يُظهر أسرى قتلوا جرّاء القصف الإسرائيلي وآثار ذلك على أجسادهم، حيث أوضحت "القسام" أنّ "جيشكم، بأوامر من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، أهان كرامة أبنائكم أحياء وأمواتا"، مشددة على أنّ "الوقت ينفد".

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي، قوله إنّ "مجلس الحرب يجتمع غدًا لبحث مفاوضات صفقة الأسرى"، موضحًا أنّ "اجتماع مجلس الحرب غدًا يأتي بعد التقدّم في المباحثات التي أجريت في باريس".