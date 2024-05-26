الكعبة المشرفة تشهد حدثاً فلكياً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد مكة المكرمة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة واختفاء ظلها بالكامل عند الساعة 12:18 ظهراً.

وأوضح إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن هذا التعامد هو الأول للشمس على الكعبة المشرفة هذا العام، حيث يحدث التعامد الثاني يومي 15 و16 يوليو القادم عند الساعة 12:27 بتوقيت مكة المكرمة.

وأشار الجروان إلى أن هذا التعامد يستدل منه في تحديد موقع القبلة بكل دقة في جميع المناطق التي ترى الشمس وقت ظهر مكة المكرمة.