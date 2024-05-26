الأمن الصومالي يقضي على 20 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضى الجيش الصومالي على أكثر من 20 ‏عنصرا إرهابيا، بينهم 3 قادة، نتيجة عملية عسكرية جرت في جبال عالمدو ‏بمحافظة بونتلاند.‏ واستهدفت العملية العسكرية وفق وكالة الأنباء الصومالية، معسكرا تتجمع فيه ‏العناصر الإرهابية في جبال عالمدو، إلى جانب إحباط مخطط إرهابي يستهدف سكان محافظة ‏بونتلاند.‏ وأشارت الوكالة إلى مواصلة الجيش الصومالي متابعة فلول العناصر الإرهابية في المناطق ‏الجبلية بتلك المحافظة.‏

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