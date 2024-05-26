المجفل سفيرا للمملكة في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت وزارة الخارجية السفير فيصل المجفل، سفيرا للمملكة لدى سوريا، ليصبح أول سفير للسعودية منذ سحب البعثة الدبلوماسية عام 2012.

وأعرب المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، متمنيا أن يوفق في أداء مهمات عمله بما يحقق خدمة مصالح السعودية، وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعمل المجفل سفيرا للرياض لدى الكاميرون، وقدم في فبراير الماضي نسخة من أوراق اعتماده للوزير المنتدب المكلف بالتعاون مع دول الكومونولث فيليكس امبايو.