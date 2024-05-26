المجفل سفيرا للمملكة في سوريا

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وأعرب المجفل عن بالغ اعتزازه بالثقة الملكية، متمنيا أن يوفق في أداء مهمات عمله بما يحقق خدمة مصالح السعودية، وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعمل المجفل سفيرا للرياض لدى الكاميرون، وقدم في فبراير الماضي نسخة من أوراق اعتماده للوزير المنتدب المكلف بالتعاون مع دول الكومونولث فيليكس امبايو.
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