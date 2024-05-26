الرئيس التونسي يطيح بوزير الداخلية في تعديل مفاجئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاح الرئيس التونسي قيس سعيد بوزير الداخلية في بلاده كمال الفقي، في تعديل وزاري مفاجئ، وعين خالد النوري خلفا له، في خطوة تستهدف تعزيز الأمن الوطني وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية من التسرب إلى قطاع الشرطة.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن التغيير الجزئي في الوزارة شمل تعيين كمال المدوري في منصب وزير الشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي، كما تقرر تعيين سفيان بن الصادق في منصب كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني.

وأدى أعضاء الحكومة الجدد اليمين أمام قيس سعيد الذي استقبل إثر ذلك أحمد الحشاني رئيس الحكومة وكلا من كمال الفقي ومالك الزاهي.

وفي يناير الماضي أصدر الرئيس قيس سعيد قرارا بتعيين 3 وزراء جدد في حكومة أحمد الحشاني، ضمت وزيرة للاقتصاد وأخرى للصناعة، وشهدت التعديلات الحكومية تعيين فريال الورغي السبعي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب في منصب وزير التشغيل والتكوين المهني.