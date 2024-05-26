شكرا لقرائتكم خبر جولة مشاورات جديدة لتوحيد المناصب في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، بمقر الجامعة العربية.

وقال ردا على سؤال على هامش أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي، «إن الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها.

وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع في ليبيا في ظل سعي الجميع إلى الخروج من النفق المظلم وصولا إلى الانتخابات بالبلاد.