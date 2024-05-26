شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يحرق منازل ومزارع أهل نهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فجرت ميليشيات الحوثي وهدمت عددا من منازل المواطنين، وأحرقت مزارعهم، في مديرية نهم، شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن الجماعة بدأت بتنفيذ خطة لإخلاء منطقة قرود بالقرعان، والمناطق المجاورة لها بفرضة نهم شمال شرق صنعاء، والمحاذية لمحافظة مأرب، تتضمن حرق المنازل والمزارع في تلك المناطق، لمنع سكانها من العودة إليها.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل، صورا ومقاطع فيديو أثناء قيام الميليشيات بارتكاب جريمة حرق مزارع المواطنين وهدم منازلهم في منطقة نهم، وركزت الميليشيات على تفجير منازل خصومها وإحراق منازلهم.

وبلغت حصيلة المنازل التي فجرها الحوثيون منذ بداية الانقلاب أكثر من 1000 منزل، منها 731 منزلا موثقا في 15 محافظة يمنية «بواقع 703 حالات انتهاك» خلال الفترة بين مارس 2011 وحتى سبتمبر 2023، وفقا للتقرير الذي نشره المركز الأمريكي للعدالة، وتضمن التقرير 118 منزلا في محافظة البيضاء وسط اليمن وحدها.

ورصد، «تعرض 513 منزلا لنهب جميع محتوياتها قبل تفجيرها من جماعة الحوثي، وهو ما يمثل نسبة 71.64% من إجمالي عدد المنازل المفجرة.

وذكر التقرير، أن إجمالي ضحايا المنازل المفجرة بلغ 1123 أسرة، 89% منها تعرضت للتهجير القسري من موطنها الأصلي، فيما 61 % منهم في مخيمات النزوح.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن جماعة الحوثي باليمن أفرجت أمس عن 113 محتجزا من جانب واحد في صنعاء، وقالت اللجنة في بيان، إنها ساعدت في عملية الإفراج عن المحتجزين بناء على طلب من لجنة تابعة لجماعة الحوثي، مشيرة إلى أن المفرج عنهم ممن كانت اللجنة تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء.

ونقل البيان عن رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن دافني ماريت، القول «نأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام مزيد من عمليات الإفراج عن المحتجزين، والتي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد، بعودة ذويها إلى كنفها».

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