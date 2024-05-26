شكرا لقرائتكم خبر السودان وإيران يتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت الوكالة بأن وزير الخارجية السوداني حسين عوض، التقى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، في طهران، واتفق الجانبان على تسريع عملية استئناف أنشطة سفارتي البلدين.
وقدم حسين عوض تعازي حكومة وشعب السودان في وفاة الرئيس رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما، وأكد على «تضامن حكومة وشعب بلاده مع حكومة وشعب إيران في هذا الحادث الأليم وفقدان الرئيس وأحد قادتها الذين تميزوا بالحكمة والمعرفة، فضلا عن وزير خارجية إيران»، متمنيا أن «تتغلب إيران بسرعة على هذه الكارثة من خلال الاعتماد على بنيتها التحتية السياسية القديمة».
وشكر القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني دعم السلطات السودانية عقب هذا الحادث الأليم، وذلك من خلال إرسال رسالة تعزية ومواساة أو زيارة وزير الخارجية إلى طهران، الأمر الذي أظهر عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان وإيران يتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.