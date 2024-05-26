طرد 559 أفغانيا من باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة «اللاجئين والعودة إلى الوطن» الأفغانية طرد مئات من المهاجرين الأفغان من باكستان.

وذكرت الوزارة في بيان أن 559 مهاجرا أفغانيا، دخلوا مرة أخرى إلى أفغانستان، بعد طردهم من باكستان، خلال معبر»سبين بولداك» الحدودي في ولاية «قندهار» الأفغانية.

وأعلنت قيادة الحدود في ولاية «ننكارهار»، أن 36 أسرة مؤلفة من 170 فردا، عادت إلى البلاد، خلال هذا المعبر، بعد طردها.

وذكرت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» أخيرا، أن دعم النساء والفتيات، ما زال يمثل قلقا واسعا بين العائدين ، إذ يواجهن كثيرا من المخاطر.