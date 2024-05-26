شكرا لقرائتكم خبر أول قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين عقد اجتماع قمة بينهم اليوم الاثنين في سول، لاستئناف محادثاتهم الثلاثية لأول مرة منذ عام 2019.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سيعقد اجتماعات ثنائية متعاقبة مع رئيس مجلس الدولة الصيني «لي تشيانج» ورئيس الوزراء الياباني «فوميو كيشيدا» في المكتب الرئاسي، وسيعقد جلسة محادثات ثلاثية مع الزعيمين اليوم.

وتعتبر هذه القمة الثلاثية الأولى بين الدول الآسيوية الثلاث منذ ديسمبر 2019، بعد توقف بسبب جائحة كوفيد-19 وتوتر العلاقات بينسول وطوكيو بسبب النزاعات التاريخية.