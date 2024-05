شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب اضطرابات جوية.. إصابة 12 شخصًا خلال رحلة من الدوحة إلى دبلن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب ستة ركاب وستة من أفراد الطاقم خلال اضطرابات جوية على متن رحلة من الدوحة إلى أيرلندا.وقال مطار دبلن في بيان إن رحلة الخطوط الجوية القطرية هبطت بسلام كما كان مقررا قبل وقت قصير من الساعة 1 مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأضاف بيان المطار: "عند الهبوط، استقبلت خدمات الطوارئ الطائرة، بما في ذلك شرطة المطار وقسم الإطفاء والإنقاذ لدينا ، بسبب ستة ركاب وستة من أفراد الطاقم (12 إجمالا) على متن الطائرة أبلغوا عن إصابات بعد أن تعرضت الطائرة لاضطراب جوية أثناء تحليقها فوق تركيا".وتابع: "يواصل فريق مطار دبلن تقديم المساعدة الكاملة على الأرض للمسافرين وموظفي شركة الطيران".ويأتي الحادث بعد أسبوع من وفاة رجل بريطاني وإصابة العشرات عندما تعرضت رحلة الخطوط الجوية السنغافورية من لندن لاضطرابات جوية شديدة.